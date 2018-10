Hnutí MeToo je oplzlá a nechutná kampaň, říká Sean Penn

„Je to hnutí, které na svá bedra přijalo jakýsi ranec plný nechutností. Ve spoustě případů ani nevíme a nejspíš se nikdy nedozvíme, kde je pravda. To, co nazýváte hnutím, je jen oplzlost. Ve skutečnosti je to celé jen série individuálních obvinění a náhodných obětí. Mnohé z těchto případů jsou jen ničím nepodložená tvrzení,“ řekl Sean Penn v rozhovoru v televizním pořadu Today.



Podle herce nadělalo hnutí MeToo ve společnosti více škody než užitku. „Duchem většiny toho, čím hnutí MeToo je, je rozdělit muže a ženy na dva znepřátelené tábory. Takové hnutí, které je postaveno převážně na obrovském humbuku a běsnění, je mi popravdě velice podezřelé,“ prohlásil Penn.

Podle herce je zákonitě škodlivé vše, co je prezentováno jako černobílé a kde se obvinění stávají viníky ještě před samotným prokázáním viny. „Pokud se jedná o zásadní rozhodnutí o něčem opravdu důležitém, jako jsou například podobná obvinění, je vždy dobré se zklidnit a zpomalit,“ dodal kalifornský rodák.

Nelichotivě se o kampani #MeToo vyjádřil i německý návrhář Karl Lagerfeld. Slavný návrhář v poslední době změnil svou image a je téměř k nepoznání. Lagerfeld tvrdí, že hnutí MeToo není žádným hrdinným aktem, ale pouze hyenistickým šířením toxických obvinění, bez jasných důkazů.



„Co mě na to všem šokuje nejvíce, je, že všechny ty bezejmenné hvězdičky si dvacet let poté pamatují všechny detaily. A to nezmiňuji ani fakt, že tu chybí svědci soudní obžaloby. Všechna obvinění ze zneužívání se stala toxickými,“ prohlásil Lagerfeld v interview pro magazín Numéro.