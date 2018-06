Sean Penn má novou lásku, pracovala pro jeho nadaci

Šestadvacetiletá Shannon Costello je bývalou ředitelkou komunikačního centra hercovy nadace J/P Haitian Relief Organization.

Jak uvedl časopis People, pro herce začala Costello pracovat loni, v té době ale byli pouze přátelé. Jako pár se prvně objevili na veřejnosti letos v červenci na pláži v Malibu a ruku v ruce přišli na večeři s Robertem DeNirem.

Shannnon Costello pracuje nyní jako producentka. Podílela se na dokumentu Waiting for Superman a bude produkovat připravovaný snímek Under The Banner of Heaven režiséra Rona Howarda.

Sean Penn se před rokem rozvedl s herečkou Robin Wrightovou, s níž byl ženatý čtrnáct let. Chvíli pak randil s herečkou Scarlett Johanssonovou, která byla také čerstvě po rozchodu s manželem Ryanem Reynoldsem. Jejich románek ale skončil v květnu.

Scarlett Johanssonová a Ryan Reynolds

Johanssonová je teď často vídána se svým bývalým manželem a zahraniční média spekulují o tom, že se herci k sobě vrátí. Oba ale už během rozchodu zdůrazňovali, že zůstanou přáteli. A to se jim teď daří.