Sean Connery vystoupí v reklamě na škodovku

19:22 , aktualizováno 19:22

Bývalý představitel Jamese Bonda, skotský herec sir Sean Connery možná přesedlá z automobilu Aston Martin na Škodu. Španělský dovozce nyní s Connnerym jedná o tom, zda by nevystoupil v televizní reklamě na nový automobil řady Octavia. Kdyby dohoda byla uzavřena, spot by se pravděpodobně točil ve Skotsku a slavný herec by v něm vystupoval v sukni, oznámil internetový server BBC s odvoláním na mluvčí britského dovozce škodovek.