Sean Connery si na Hollywood ani nevzpomene, užívá si na Bahamách

„Hollywood je poslední věc, na kterou vůbec pomyslí. Miluje ty ostrovy, miluje své sousedy a miluje golf," tvrdí Conneryho kamarád v rozhovoru pro National Enquirer.

Rozhodně se z Conneryho ale nestal poustevník. „Má tam pořád nějaké lidi. Ale většinou jsou to sousedé a staří přátelé či blízká rodina. Neznamená to, že by tam nebyli lidé z Hollywoodu… to jsou. Ale sám už není jedním z nich. Nikdo se tam k němu nechová jako k celebritě. To se mu na životě tam moc líbí,“ dodal Conneryho přítel.

Na posledních fotkách je Connery s manželkou na nákupech. Vyrazili si společně i na oběd a z obrázků je patrné, že se dobře baví.

Sean Connery si o rok starší malířku Micheline Roquerbruneovou vzal v roce 1975. Od té doby jsou spolu bez větších krizí. Před ní byl už jednou ženatý. V letech 1962 až 1973 byla jeho manželkou herečka Diane Cliento, s níž má syna Jasona.

Herectví pověsil Connery na hřebík před dvěma lety. S manželkou se odstěhovali na Bahamy a Connery prohlásil, že se nevrátí do svého rodného Skotska, dokud nebude nezávislé. To by se mu ostatně brzy mohlo splnit (více o směřování Skotska k samostatnosti čtěte zde).