Seal chce s manželkou Heidi Klumovou adoptovat dítě

"Byl jsem opravdu inspirován Sandrou Bullockovou, s níž jsem se spřátelil. Přišla s adoptovaným synem a vychovává toho malého chlapce sama. On to ještě netuší, ale dává mu šanci, to je prostě skvělé. Mluvili jsme o adopci. Nemám představu, z jaké země si dítě pořídíme, ale myslím, že se to stane," svěřil Seal magazínu Closer.

Seal s dcerou Lou Sandra Bullocková se synem Louisem

Seal a Heidi mají spolu už dvouletou dceru Lou, pětiletého syna Johana a šestiletého Henryho. Společně vychovávají i sedmiletou dceru Klumové Leni, kterou má ze vztahu s Flaviem Briatorem. Seal ji v roce 2009 adoptoval.

"Nebylo to proto, že by se tím stala Leni víc či míň mou dcerou, byla jí vždy. Ale nechtěl jsem, aby všechny naše děti měly příjmení Samuel po mně a jediná Leni byla Klumová. Nechci, aby se jakkoli cítila jinak," dodal Seal.