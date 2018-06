Se zánětem jater ani pornokrál nemůže

"Robert natočil za poslední rok pěknou řádku filmů, na které se potají večer všichni koukáme, že? Tak si toho Oskara určitě zaslouží," pronesl moderátor a dýdžej Uwa.

Spolu s ním obdržely další zlaté sošky jeho nejúspěšnější kolegyně z branže, které mají na svém kontě spousty dětem nepřístupných filmů.

"Sex nás živí, je to práce jako každá jiná a my jsme v ní dobré," sdělila publiku jedna z oceněných pornohereček. Jasně. Otázkou je, jak se při ztrátě tohoto zaměstnání vyplňuje dotazník na pracovním úřadě.

Součástí slavnostního večera, kde šampaňské teklo proudem, byla i live show, v rámci níž předvedly pornoherečky v čele s pornohercem Mr. Stanleym, jak se takový film vlastně natáčí.

Jednoduše. Mr. Stanley se objevil v doprovodu svůdných sestřiček v doktorském plášti a hned šel na "věc". Za hlasitého povzbuzování dýdžejů Uwy a Lucasa (zřejmě dlouho bez "práce") předvedla trojice pornoherců, co všechno obnáší jejich profese. Většinou pravidelné pohyby do chvíle, než to přestane všechny kolem bavit.

Český král porna Robert Rosenberg přišel v doprovodu své těhotné manželky, ale tentokráte mohl jen přihlížet. Na začátku večera všem prozradil, že má zánět jater a musí se šetřit. Ale i přes jeho handicap ho nenechávaly krásné dívky úplně chladným.

"Teda dneska je to nářez, to se hned tak nevidí, to jsem opravdu nečekal. Tolik pornohereček a ještě tady předváděj ty prasárny," hrozil se Pavel Novotný při pohledu na live show, kdy si to pracující "rozdávali" na provizorním pódiu před zraky nevěřících návštěvníků klubu.