Se SuperStar se rozloučil Foret

Foret zpíval jako poslední a nepřesvědčil dost fanoušků písničkou Marnivá sestřenice od Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého.

"Viděl jsem naprosté zoufalství ve vašich očích, protože tohle není vaše kategorie," konstatoval Ondřej Soukup.

"Vy jste bojoval krutý boj a já mám pocit, že jste se někde intonačně ztratil," uvedla Gabriela Osvaldová.

Podobný názor měli i zbývající porotci, kteří se tak shodli s hlasujícími diváky.

Zabojovat musel tentokrát i Foretův konkurent Michal Hudček, pod kterým se při natáčení pravidelného soutěžního medailonu splašil kůň a při pádu z něj si zlomil dva bederní obratle. Vzal to sportovně, měl bolesti, ale brzy prohlásil, že bude v soutěži pokračovat. - více zde Písničku Tereza pak Hudček v neděli zazpíval vsedě z vysoké barové stoličky.

Finalisté SuperStar

Petr Bende

Věk: 27

Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Vlastimil Horváth

Věk: 27

Povolání: skladník (vyučený tesař)

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Ali Amiri

Věk: 24

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Proč by mě lidé měli zvolit: Žiju, abych zpíval. A myslím, že mám talent a že s vaší pomocí můžu být světovou superstar.

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu. Jeho prostřednictvím bych chtěla poslat "to tajemné něco" dál.

Michal Hudček

Věk: 25

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv a hudba je můj život! Myslím, že to dělám dobře.

Z finále vypadli

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Proč by mě lidé měli zvolit: Ať to zkusí a uvidí!

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné

