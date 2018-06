Se Stoklasou se rozloučil i Gross

Zpívání mi zachraňuje krk V Patrikově rodině se odjakživa muzicírovalo, dá se tedy říct, že zpívání zdědil. Jako leckteré dítě i on začal zpívat ve školním sboru a pilně navštěvoval hudební školu, kde hrál postupně na housle, flétnu, klarinet a bicí. Ale možná, že kdyby nepotkal ředitele hudební školy ve Staňkově Jana Pluháčka, zůstalo by jenom u krásných vzpomínek na prozpívané dětství. Pan ředitel založil dixilendovou kapelu Six-Kix, kde Patrik hrál, zpíval a prožil i úspěchy, to když kapela vyhrála v roce 1998 soutěž základních uměleckých škol a byla dokonce pozvána do televizní Prima jízdy. Pan ředitel ho jednoho dne odvezl za Lídou Nopovou, která učí na Státní konzervatoři, aby si ho poslechla. A ona mu doporučila, aby to s muzikou a zpíváním zkusil. Takže to udělal, přihlásil se na Státní i Ježkovu konzervatoř a dostal se na obě. Vybral si Státní. Když se dostal do Prahy, začal pokukovat po muzikálech. Měl vystupovat v muzikálu Kráska a zvíře, ale než se dostal na jeviště, projekt skončil. Zato získal roli ve hře Pokušení svatého Antonína v Semaforu a zahrál si vedle Jiřího Suchého a Jitky Molavcové. V Semaforu dostal roli také ve hře I ty zpíváš si ty hity, Sex + sex = 12, a 80 svíček na ztraceným dortu. Režiséři řekli: Přiber!

Jinak hrál v Kleopatře roli Ptolemaia, v Rebelech Emana a Oldu, a prošel také konkurzem do velmi těžké tenorové role Thuye v muzikálu Miss Saigon a zkoušel Aramise v muzikálu Michala Davida Tři mušketýři... A ještě dostal roli ve filmu Kobova garáž v ostravské televizi, kde se představil v Jiráše. Malé role měl ve dvou filmech Zdeňka Zelenky – Bankrotáři a Falešné obvinění. Zkusil i dabing, například namluvil staršího syna ve filmu F. Coppoly - Tucker: Člověk a jeho sen. Na to, že ještě studoval a navíc dojížděl domů do Stodu, bylo jeho tempo obdivuhodné. "Já to ale dělám rád a bojím se jenom toho, abych něco neprošvihnul. Je ale pravda, že jsem v jednom kole a je to vidět i na mojí postavě. Jsem moc hubený a dostal jsem od režisérů za úkol přibrat. A tak chodím do posilovny." Patrik dilema, zda film či zpívání, neřešil. Chtěl se sice vydat na sólovou pěveckou dráhu, ale s divadlem by se rozloučit také nechtěl. Věděl, že to dohromady jde. Prý by ho netěšilo, kdyby věčně na něco čekal. Málokterý zpěvák měl dvacet koncertů do měsíce a málokterý herec hrál v divadle denně. Chtěl se věnovat divadlu i zpívání, a tak si zajistit přesně tolik práce, aby byl spokojený. Vystupovat na jevišti před lidmi mu dělalo dobře. Tvrdil o sobě, že je exrovert, ale na druhé straně přecitlivělý Štír. Divadlo mu už mnohokrát pomohlo. Když se ocitl před diváky, od všech svých problémů se osvobodil. Chtěl hodnou ženu, děti, psa...

Co si myslel o popularitě? "Popularita k téhle profesi patří," tvrdil v jednom z posledních rozhovorů. "Uvědomil jsem si to, když jsem se přihlásil do soutěže SuperStar. Dostal jsem se mezi čtyřicet nejlepších, ale pak jsem musel odstoupit, protože to nešlo dohromady s mými závazky v divadlech. Ale byla to velmi zajímavá zkušenost. I když jsem se objevil na televizní obrazovce asi třikrát po půl sekundě, lidé si mě zapamatovali a oslovovali mě. Tehdy jsem si uvědomil, co popularita znamená a musím říct, že mi to bylo příjemné, protože na mě všichni byli milí." Patrik Stoklasa chtěl ve své profesi něco dokázat, chtěl se prosadit. Zpívání miloval a neznal prý nic krásnějšího. Ale i on měl sny, které se týkaly osobního života. Chtěl žít normální život. Mít hezký baráček se zahradou, hodnou ženu, děti a psa.