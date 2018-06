Se sadomasochismem se roztrhl pytel

Bohatou nabídku služeb i fotogalerií najde zájemce i v erotické sekci největšího českého internetového vyhledávače. Už samotné názvy stojí zato: Tortura, Nábor i výcvik otroků, Prodej originálních ratanových rákosek, Trestání dívek, Polepšovna Rotte - výchovné zařízení pro ženy a dívky a podobně.



"Naše klientela se skutečně neustále rozrůstá a o naše služby je velký zájem. Trochu nás to zaskočilo, protože původně jsme si chtěli udělat miniaturní klub pro malou skupinu stálých zákazníků. Klienty k nám především přitahuje i to, že jejich identita zůstává v naprosté anonymitě. Snažíme se splnit všechna přání našich zákazníků. Samozřejmě, pokud ovšem nepřesahují určité hranice. V žádném případě proto třeba neprovádíme drastické metody, při kterých by mohlo dojít k vážným zraněním či jiným újmám na zdraví. O klientech a zaměstnankyních vám ale neprozradím nic," svěřila se tiskové agentuře Korzo majitelka sadomasochistického salónu nedaleko Václavského náměstí v Praze.



Psychiatr Jan Cimický tvrdí, že tato zařízení navštěvují lidé různě zaměření. Mezi nimi je i velký počet zvědavců. "V první řadě sem chodí skuteční masochisté. Jejich orientace je prostě člověku dána a podle všech předpokladů se rozvíjí. Druhá skupina lidí může přijít ze zvědavosti. Do podobných zařízení ovšem někteří přicházejí řešit své neurotické stavy.

Pokud třeba jde o šéfa významného podniku, který neustále rozhoduje o miliardových částkách, je odpovědný za společnost i za zaměstnance a musí neustále rozhodovat, je samozřejmě vystaven velkému stresu. Jde se tedy odreagovat tímto způsobem. Je to jedno z možných vysvětlení zvýšeného zájmu o tyto služby. Navíc si ten podnikatel či manažer tuto službu zaplatil a má i tady situaci pod kontrolou. Pravým opakem je ovšem ušlápnutý člověk, jehož doma šikanuje jeho manželka. Ten si pak své komplexy může vybíjet třeba na

svých podřízených v práci. To už ale nemá s erotikou nic společného," usmál se Jan Cimický.



Nejznámější český sexuolog Radim Uzel je přesvědčen, že poměr sexuálních úchylek a netradičních forem sexu k běžným erotickým praktikám se pohybuje v přiměřené rovině. Extrémní výskyt úchyláků v českých zemích tedy rozhodně nehrozí. "Lidstvo od nepaměti vymýšlelo v sexu snad všechny možné i nemožné sexuální praktiky. Myslím, že už nikdo na nic nového nepřijde. Stačí, abychom se podívali na slavné, mnoho tisíc let staré fresky v Pompejích. Na nich je k vidění snad všechno, co člověk mohl v sexu vymyslet. Je to limitováno pouze počtem

tělesných otvorů," usmál se sexuolog.



Lékař zavzpomínal i na puritánské názory předchozích generací. Uplynulo několik let a z přísných tabu jsou najednou běžné záležitosti. "Záleží taky na obecném pohledu. Za mého mládí byl třeba orální sex považován za něco velmi nemorálního. Najednou je to přijímáno jako normální. Onanie byla kdysi považována za hřích takřka smrtelný. Dnes se vám k ní beze studu přizná devět z deseti lidí," zamyslel se Radim Uzel.