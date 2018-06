Se mnou se nikdo vyspat nechtěl, odmítá Maláčová kariéru přes postel

celý on-line rozhovor najdete zde Šéfka České Miss Michaela Maláčová odpovídala čtenářům iDNES.cz

"S názorem, že se dívky k titulu dostávají přes postel, se setkávám už od doby před dvaceti lety, kdy jsem se zúčastnila soutěže krásy. Vždycky jsem na to odpověděla, že se mnou se nikdy nikdo vyspat nechtěl, ale i kdyby chtěl, tak těch porotců tam bylo patnáct a měla bych na to jen jednu noc. Prakticky je to nezvládnutelné," vysvětluje Maláčová.

Čtenáře rovněž zajímalo, jestli nová vítězka České Miss automaticky získá možnost odjet na Miss World. "Vítězka České Miss 2010 zvolená hlasy diváků bude reprezentovat Českou republiku na Miss Universe. Během pořadu odborná porota zvolí s titulem česká Miss World. V minulosti to byla dívka s titulem Tip poroty. A tato dívka poletí na Miss World," odpověděla šéfka mladší z českých soutěží krásy.

Zajímavostí je, že Michaele Maláčové patří i licence Mr. World, soutěže o nejkrásnějšího muže planety. Pro pány je to příležitost, jak uspět například v modelingu v zahraničí. "Případný uchazeč o soutěž krásy se nemusí cítit neuspokojen a poškozen, naopak nyní vyzývám všechny krásné muže od 18 do 32 let, aby se přihlásili na našich stránkách a už v březnu mohou odletět na finále do Soulu."

Pro konkurenci bylo uzavření smluv s Michaelou Maláčovou překvapením i zklamáním. "Licence Miss World se samozřejmě prodává. Tady se potvrzuje pravidlo, že peníze až na prvním místě, a bohužel ani u Miss World tomu není jinak," řekla iDNES.cz Taťána Kuchařová, prezidentka Miss ČR a jediná česká vítězka Miss World. - čtěte Z jednání Miss World jsem zklamaná, říká Taťána Kuchařová

"Jsem velice zklamaná postupem a změnou hodnot u zástupců Miss World. Fakt, že dali přednost komerčnímu směru před charitou, je velmi smutný," dodala Kuchařová.