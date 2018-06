Sdružení pomáhá ženám při rozhodování

Zaskočeným a bezradným dívkám nebo ženám, které si s nečekaným těhotenstvím neví rady, nabízí pomocnou ruku sdružení Ochrana nenarozeného života s patnácti poradnami po celé zemi. "S nejrůznějšími problémy k nám přicházejí ženy všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Těm, které mají podezření, že jsou těhotné, jsme připraveni udělat zdarma těhotenský test. Nepracujeme však pouze jako klasičtí gynekologové. Každá žena, a třeba i anonymně, si s námi může popovídat nejen o případném mateřství, ale i o tom, co ji trápí a s čím by potřebovala pomoci," uvedla zástupkyně brněnské pobočky sdružení a gynekoložka z Poradny pro ženy a dívky Ludmila Lázničková.

Snahou sdružení je přitom co největšímu počtu žen vysvětlit, proč se nemají svého mateřství vzdávat. "Neděláme to samozřejmě násilnou formou, žádná žena se návštěvou u nás k ničemu nezavazuje. Musíme však doufat, že si nakonec většina z nich zvolí cestu mateřství," uvedla lékařka brněnské poradny pro ženy v tísni Jana Hájková.

Ze všech těhotenských testů, které pracovnice poraden provedou, je však pouze jedna třetina pozitivních. Mnoho klientek jsou dívky, které začaly sexuálně žít, nedostaly pravidelnou menstruaci a mají obavy z následků. Těhotné však nejsou. "Takovým dívkám, které často přicházejí i se svým partnerem, poradíme, jak mohou nechtěnému těhotenství předcházet," řekla Lázničková. Ženám ze sociálně slabších skupin, ať už jde o šestnáctiletou dívku se špatným rodinným zázemím nebo matku s dětmi, kterou vyhání z domu rozvádějící se manžel, je sdružení schopné zajistit bydlení v azylovém domě. "Přicházejí k nám však i ženy, které mají dobré rodinné zázemí, ale být matkou ještě nechtějí. Do poradny přicházejí i matky několika dětí, přesvědčené o tom, že další dítě je překážkou jejich kariéry. Těm se snažíme vysvětlit možné následky interrupce. Nemusí být totiž pouze zdravotní, ale i psychické. Dost často se totiž potkáváme s klientkami, které zvolily cestu potratu a později nemohly otěhotnět. Mnohé z nich si to vyčítají," řekla Hájková.

Každá žena, která se rozhodne dítě si ponechat, je proto pro pracovnice sdružení i spolupracujících poraden úspěchem. Kolik se jich rozhodne pro život dítěte se však nedá nikdy přesně odhadnout. "Nemáme na ženy zpětnou vazbu a pokud se nám neozvou samy, nedozvíme se, jak se rozhodly. Nemůžeme si dělat statistiku ani podle toho, jak na nás klientka při odchodu z poradny působí. Odchází od nás třeba sklíčená žena ze sociálně slabých poměrů se slovy, že na potrat stejně půjde a ona nám za rok přijde ukázat miminko. Pak se rozloučíme s maminkou jednoho dítěte, o níž si myslíme, že se pro mateřství rozhodla nakonec se náhodou dozvíme, že šla na potrat," uvedla Lázničková.

Sama Hájková je však přesvědčena, že devadesát procent žen, které ji navštíví a jejichž těhotenství se potvrdí, dítě donosí. A to i za takovou cenu, že je pak nabídnou k adopci do náhradní rodiny. "I to považuji za úspěch. Je mnoho rodin, které dokáží vysněnému dítěti nabídnout krásný domov," dodala Hájková.

Kontakty

Poradna pro ženy a dívky

Trnitá 8, Brno

od 1.3. 1999 tel.: 05\43233473

Poradna pro ženy v tísni

Žerotínovo náměstí 6, Brno

tel.: 05\42321105, kl. 2256