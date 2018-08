Po smrti přítelkyně je pro mě těžké mít vážný vztah, říká Eastwood

Hvězda filmu Sebevražedný oddíl se v aktuálním podcastu svého pořadu „Live Life Better“ přiznala, že sex miluje nadevše a provozuje jej při každé příležitosti. Stálou partnerku přitom nemá. Eastwood je už roky single. Nezávazně randí a užívá si života svobodného muže.



„Sex je zdravý, lidi. Nestyďte se to vyslovit nahlas. A hlavně... řiďte se podle toho. Užívejte si více jeden druhého, nebo třeba i sebe samotných,“ snaží se posluchače motivovat Eastwood.

Na otázku, zda chodí občas i s více partnerkami najednou, odpověděl, že záleží na tom, kdy se ho zeptáte. V posteli je pak prý spíše tím, který více dává, než přijímá. „Už když mi bylo kolem dvaceti, cítil jsem se více sexuálně zdatný a vyspělý než moje partnerky. Proto jsem se vždycky snažil je něco přiučit a nasměrovat je tak, aby si to i ony užily na sto procent,“ vzpomíná herec.

Eastwood žije sám od roku 2014, kdy při autonehodě zemřela jeho tehdejší přítelkyně Jewel Brangmanová (†27). Jak sám přiznává, na jeho milostný život měla tragedie velký dopad.

„Před lety jsem kvůli autonehodě ztratil dívku, se kterou jsem žil a miloval ji. Už předtím jsem podobným způsobem přišel o několik přátel. Nikdy jsem ale do té chvíle neztratil někoho, kdo by mi byl tak blízký a věděl o mně doslova všechno. Myslím si, že mě to opravdu poznamenalo a spousta věcí v mém současném životě je tím ovlivněna. Po smrti přítelkyně je pro mě teď například mnohem těžší se někomu otevřít a začít plnohodnotný vztah,“ přiznal Eastwood v rozhovoru pro australské vydání magazínu GQ.

Herec, který je často považován za protekčního syna slavného otce, tvrdí, že otec ho naopak v kariéře nikdy nepodporoval. A to ani finančně. Nikdy od něj prý nevidět ani cent. „Táta mi nikdy nic nedal, nechal mě všechno si poctivě a tvrdě vydřít,“ řekl Eastwood.



Díky otci má herec ještě dalších sedm sourozenců. A protěžovaný prý nikdy nebyl ani jeden z nich. V tomto směru byl prý Clint Eastwood spravedlivý a ke všem potomkům přistupoval stejně.