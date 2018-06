Schwarzeneggerova milenka ukázala syna, je sama a hledá si partnera

Hercova milenka, padesátiletá Mildred Baena, si užívá slávu. Žije ve čtyřpokojovém domě s bazénem v Los Angeles se svými čtyřmi dětmi. Bývalá služebná je sice momentálně svobodná, ale hledá seriózní partnerský vztah. Na sociální síti, kde zveřejnila také fotky svého syna, se hodnotí jako hrdý a vzorný rodič.

Arnold Schwarzenegger a Maria Shriverová

List The New York Times napsal, že Baena byla těhotná přibližně ve stejné době jako Schwarzeneggerova manželka, která čekala své nejmladší dítě Christophera. Terminátor měl podle některých zdrojů sex se služebnou přes den.

Podle analytiků je zatím příliš brzy posoudit, jaký dopad na jeho budoucí plány může skandál mít. Ovšem Bonnie Fullerová, šéfredaktorka internetového serveru věnovaného celebritám HollywoodLife.com, pro kterou se rovněž stal "Arnoldem Sperminátorem", tvrdí, že už je příliš pozdě, aby žádal o odpuštění veřejnosti. "Nikdy byste nebyl zvolen, kdybyste neměl za zády Marii. A docela určitě byste nebyl zvolen, kdyby voliči věděli o aféře, z níž vzešlo to dítě," napsala Fullerová.

Také moderátorky televizní show The View se na Schwarzeneggerově odhalení pěkně popásly. "Kdopak by tušil, že Sperminátor dělal něco víc, než jenom zvedal činky?" zažertovala Joy Beharová.

Maria Shriverová u Oprah Winfreyové

Když se herec přiznal, že má nemanželského syna, pro jeho manželku to byl šok a požádala o rozvod. "Je to bolestivé a zlomilo mi to srdce. Jako matka se momentálně soustředím na své čtyři děti. Chci poprosit o respektování mého soukromí. Odmítám všechno komentovat," prohlásila Maria Shriverová v show Oprah Winfreyové.

Dvě ze čtyř dětí se k záležitosti vyjádřily na internetové sociální síti Twitter, kde proklamovaly lásku k rodině. "Některé dny se cítíte na dně, některé dny se vám chce odejít a prostě být na chvíli normální, ale stejně miluji svou rodinu, dokud nás Bůh nerozdělí," napsal sedmnáctiletý Patrick Schwarzenegger, který se ale podepsal Shriver.

Patrick Schwarzenegger odchází z kurzu jógy. Katherine Schwarzeneggerová při autogramiádě své knihy

Jednadvacetiletá Katherine dodala: "Rozhodně to není snadné, ale oceňuji vaši lásku a podporu, zatímco se začínám zotavovat a jít v životě dál. Vždycky budu milovat svou rodinu!"