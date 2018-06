Schwarzeneggerova žena se hroutí

Nelze se tomu divit. Tlaky, jímž musí čelit, by bezpochyby dokázaly udolat i pověstné železné muže.

Pomineme-li, že Maria Shriverová pochází z rodiny, jež tradičně dodávala své nejlepší členy Demokratické straně a navzdory tomu si její životní druh troufl kandidovat za republikány, se musí mimo jiné vyrovnávat s odhaleními, která zrovna nesvědčí o manželově takříkajíc lidském a morálním profilu.

Dosud zveřejněné aféry týkající se údajného obdivu k Adolfu Hitlerovi či jeho nenechavým rukám, s nimiž se nedobrovolně seznámily ženy, které se mu ocitly v bezprostřední blízkosti, stojí přinejmenším za zamyšlení.

Rozpadne se Arnoldovo manželství?

Zřejmě si to všechno Maria Shriverová připouští až příliš k tělu. Nejí a trápí se. A uvadá. Zda jí vrásky dokáže vyhladit post manželky kalifornského guvernéra, si nikdo netroufá odhadnout. Stejně jako možnost, že k této eventualitě vůbec nedojde a rodinný život Schwarzeneggerových se vrátí do dosud obvyklých kolejí. V úvahu připadá i možnost, že se Arnieho manželství rozpadne poté, co přesídlí do guvernérského paláce v Sacramentu.

Navenek ovšem Maria vystupuje jako oddaná manželka, která je přesvědčena, že její manžel uspěje v chystaných guvernérských volbách, protože lidé ho znají příliš dobře na to, aby se nechali ovlivnit negativními zprávami v tisku.