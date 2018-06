Schwarzenegger uvažuje o funkci prezidenta

"Když mne Rakousko vyzve a řekne: Potřebujeme tě, pak bych to zvažoval," řekl 52letý svalovec s pasem USA, kolem něhož se v minulých týdnech vyrojily i spekulace, že se zajímá o funkci guvernéra v americkém státě Kalifornie. "Mám stále větší potřebu vrátit společnosti aspoň něco z toho, co jsem od ní dostal," vysvětloval ochotu vstoupit dopolitiky. Zprávy, že chce roku 2002 kandidovat v Kalifornii, ale potvrdit nechtěl. "Nikdy jsem to neoznámil," řekl s tím, že nyní hodlá hlavně pozitivně využívat svůj vliv na mladé lidi. "Chci mladým říci, že dosud nikdo nebyl úspěšný proto, že bral drogy nebo šéfoval nějakému gangu. Úspěch se dostavuje tehdy, když má někdo cíl a vizi," dodal Schwarzenegger.