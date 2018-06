Schwarzenegger si dal vyrobit sedm bronzových Arnoldů

Bývalý guvernér Kalifornie si nechal vyrobit celkem sedm identických soch. Autorem je umělec Ralph Crawford.

"Jeho práce je známá po celém světě," řekl herec. "Pracujeme spolu třicet let, jsme stále přátelé."

Arnold Schwarzenegger a jeho bronzová socha V rakouském Thalu otevřeli muzeum Arnolda Schwarzeneggera.

Herec do výroby zasahoval minimálně, ačkoli byl přizván k procesu vývoje soch. Z uměleckých děl byl prý nadšený a požadoval jen minimální úpravy, toužil po tmavším tónu patiny. Jedna socha bude vystavena v muzeu, které je v rodném domě Schwarzeneggera.

VIDEO: Arnold Schwarzenegger má vlastní muzeum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Mysleli jsme, že by bylo opravdu skvělé mít v přední části domu sochu," řekl pro stanici KlewTv Schwarzenegger. "Protože to byla kulturistika, která mě přivedla do Ameriky. Byla to kulturistika, která mě dostala do filmu. A byla to kulturistika, která mi pomohla dostat se na post guvernéra."

Další sochu bude mít bývalý guvernér ve své rezidenci a jeden bronzový svalovec bude vystaven v Columbu v Ohiu, kde se každoročně pořádá Arnold Fitness Weekend.