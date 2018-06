Schwarzenegger se nechá vyšetřit

Jeho oznámení přišlo poté, co mu kalifornský ministr spravedlnosti Bill Lockyer doporučil, aby se snažil o nezávislé prověření celé věci. Demokrat Lockyer uvedl, že poradil republikánu Schwarzeneggerovi, že obvinění sama od sebe nezmizí a

že by měl s nezávislým vyšetřováním spolupracovat.

Schwarzeneggerův mluvčí Rob Stutzman kritizoval Lockyerovo prohlášení. Porušuje prý záruku důvěrnosti jednání mezi advokátem a klientem, která se na hovory ministra spravedlnosti a nového guvernéra podle mluvčího vztahuje.

"Zvolený guvernér se již rozhodl najmout respektovanou vyšetřovací firmu, aby tato tvrzení prošetřila," řekl Stutzman. Ale vzhledem ke zveřejnění jeho rozhovoru s Lockyerem Schwarzenegger nyní zvažuje, zda výsledky šetření zveřejní, jak měl původně v úmyslu, dodal mluvčí.



Pět dní před volbami list The Los Angeles Times přinesl podrobné líčení šesti žen o údajném obtěžování ze strany Schwarzeneggera mezi lety 1975 až 2000. Do voleb pak počet žen, které si na hvězdu kulturistiky a posléze filmu stěžovaly, stoupl

na 16.

Lockyer ve čtvrtek řekl, že o těchto obviněních mluvil se Schwarzeneggerem tento týden. Schwarzenegger je podle něj celou záležitostí "velmi znepokojen... ale evidentně se domnívá, že pro stížnosti není žádný legitimní základ" a že by ho každá

prověrka očistila.



Ale dokud obvinění nebudou vyřešena, zůstávají "skvrnou" na reputaci nastupujícího guvernéra a jeho administrativy, prohlásil Lockyer.



Schwarzenegger byl podle svého mluvčího těmito poznámkami "mimořádně zklamán...protože ministr spravedlnosti se novému guvernérovi představil jako jeho právník, začal s ním o této záležitosti mluvit a potom obsah hovoru zveřejnil".



Bezprostředně po zveřejnění článku v The Los Angeles Times Schwarzenegger připustil, že se v minulosti choval špatně k ženám a omluvil se za to. Po zvolení prohlásil, že obvinění jsou "starou věcí".



Lockyer po volbách oznámil, že hlasoval pro Schwarzeneggera. Je ale také považován za jeho možného vyzývatele v příštích guvernérských volbách v roce 2006.