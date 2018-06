Schwarzenegger nekouká do zrcadla, kvůli povislé kůži se cítí mizerně

Přesto, že je Schwarzenegger hrdý na to, co v životě dokázal, vadí mu jeho současný vzhled. "Když stojím před zrcadlem a dívám se na sebe, divím se: Co se to sakra stalo? Ježíši!" řekl pro magazín Newsweek.

Arnold Schwarzenegger v době své kulturistické slávy Arnold Schwarzenegger dře na svojí postavě

Schwarzenegger byl kdysi profesionálním trenérem a několikrát vyhrál titul Mr.Olympia. V Hollywoodu ho proslavily zejména role Barbara Conana a Terminátora.

Titulní stránka časopisu Entertainment s "Guvernátorem" Schwarzeneggerem

Po ukončení filmové kariéry se herec dal na politiku a to se podepsalo i na jeho vzhledu. Prý se občas pohrává s myšlenkou, že by opět točil filmy, a proto by se potřeboval dostat zpátky do formy. Terminátor proto začal bojovat s povislou kůží a malými svaly.

Bude mít co dělat a pak se uvidí, nebo si může sám říct: "Hasta la vista, baby!"

Zatím mu nezbývá, než dělat reklamu na komiks "The Governator", který je inspirovaný jeho postavou.