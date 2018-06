Schwarzenegger poprvé o nemanželském synovi: Manželce jsem nejdřív lhal

Schwarzenegger měl poměr s hospodyní Mildred Baenou v roce 1996, když byla jeho žena s rodinou pryč a on v té době natáčel film Batman a Robin. Přestože otcovství ze začátku zapíral, čím byl Joseph starší, stále víc byl svému otci podobný.

Když hospodyni opustil manžel, Schwarzenegger začal ji i syna tajně finančně podporovat. Nechal ji u sebe zaměstnanou, prý aby měl situaci pod kontrolou.

Mildred Baena a nemanželský syn Arnolda Schwarzeneggera Joseph

Maria Shriverová se svého manžela na nevěru ptala v minulosti vícekrát, pokaždé ale zapíral. Pravdu o nemanželském synovi Josephovi jí řekl loni, den po odchodu z funkce kalifornského guvernéra, když se manželé rozhodli jít do poradny. Chtěli, aby jim terapeut pomohl vyrovnat se s přechodem od veřejného života zpátky k soukromému.

"Když jsme si sedli, terapeut se ke mně otočil a řekl: Maria chtěla přijít a zeptat se na dítě, jestli máte dítě s hospodyní Mildred. Řekl jsem terapeutovi: Je to pravda, byl to můj úlet," přiznává Schwarzenegger v knize Total Recall: My Unbelievably True Life Story, která se v amerických obchodech objeví 1. října.

Manželce prý chtěl říct pravdu, ale pokaždé si to rozmyslel.

"Místo toho, abych udělal správnou věc, pořád jsem odsouval pravdu do hlubokých zákoutí vědomí, zamkl ji tam, abych nad tím nepřemýšlel každý den," svěřil se podle listu New York Daily News.

V reklamě na knihu Schwarzenegger mluví o své cestě z malého rakouského městečka, vítězstvích v kulturistice, úspěchu v Hollywoodu a politice.

"Kdyby byl můj život udělaný jako film, nevěřili byste mu," říká bývalý akční hrdina a dodává, že tohle všichni znají. V knize ale prozradí věci, které o něm nikdo neví. Jednou z nich jsou právě podrobnosti o nevěře.