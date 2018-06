Schwarzenegger pomohl chlapci s leukémií

Stalo se v hollywoodské restauraci Mel's Drive-In, kde si Arnie nedávno pochutnával se svými přáteli na pravidelném obědě. Vtom ho znenadání oslovila neznámá žena, která již delší dobu seděla u vedlejšího stolu.



"Přistoupila k našemu stolu a poprosila mne, jestli bych jí nedal autogram pro jejího vnuka, který má leukémii a právě leží v losangeleské dětské nemocnici. Neváhal jsem ani chvíli a samozřejmě se podepsal hned několikrát na všechno, co bylo v tu chvíli po ruce," popisuje událost slavný svalovec.



Co se ale stalo poté, to překvapené paní vyrazilo dech. Herec ji požádal, zda by mu nesdělila vnukovo jméno a číslo nemocničního pokoje, ve kterém leží. Dodal, že by chlapce hned, jakmile poobědvá, rád osobně navštívil a prohodil s ním pár slov o životě a o filmu. A tak se také stalo!



"Nikdy bych nevěřila, že někdo tolik slavný může být tak vstřícný k obyčejným lidem. Jsem panu Schwarzeneggerovi velice vděčná, protože udělal pro mne i pro mého nemocného vnuka opravdu velkou laskavost," dodala překvapená babička.



"Nejsem jen hora svalů, jak si možná mnozí myslí. Nechápu, proč se vůbec někdo na něčím podobným pozastavuje. Myslím, že konat podobné věci by mělo být v životě pravidlem a samozřejmostí. Neudělal jsem to poprvé a rozhodně také ne naposled," nechal se slyšet představitel legendárního Terminátora.

Schwarzenegger s olympijskou pochodní