Schwarzenegger odhalí sám sebe

Schwarzenegger s olympijskou pochodní

Hollywoodský akční hrdina, který natočí letos třetí pokračování úspěšného snímku Terminátor, má ve svém popisu práce také účast na nesčetném množství kulturních akcí a charitativních večírků. K nim přibude i jedna dosti neobyvklá povinnost: Arnoldovi bude uděleno čestné občanství v rodném Grazu, který je Městem kultury roku 2003 vybraným Evropskou komisí.Právě tohoto titulu chtějí zdejší obyvatelé a fanoušci filmového svalovce využít k tomu, aby byla ve městě vztyčena na Schwarzeneggerovu počest socha, kterou by herec slavnostně odhalil.A právě odhalení sochy je pro Arnolda doslova noční můrou. "Na oficiality jsem si nikdy příliš nepotrpěl. Po červeném koberci jsem se během své kariéry sice nesčetněkrát prošel, ale pokaždé s vrněním v žaludku. Nejlépe se cítím, když ze sebe můžu doma shodit smoking a vlezu si do pohodlného domácího oblečení,"řekl Schwarzenegger a dodal, že se za dlouhá léta u filmu ještě pořádně nenaučil pózovat pro fotografy."Ať se snažím sebevíc, pokaždé vypadám na fotkách z večírků jako strašidlo. Je na mě asi vždycky vidět nálada, kterou mi oficiality přinášejí. I když se snažím co nejvíce usmívat," nechal se slyšet herec.