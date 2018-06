Schwarzeneggerovy problémy s dětmi: nechce platit alimenty a zraněný syn

Maria a Arnold mají dvě nezletilé děti, sedmnáctiletého Patricka a třináctiletého Christophera. Mladší syn skončil na jednotce intenzivní péče, měl totiž nehodu při surfování v Malibu. Podle magazínu People má patrně zlomená žebra a problémy s plícemi. Rodiče jej denně navštěvují v nemocnici.

Arnold Schwarzenegger a jeho syn Christopher

Ke zranění došlo v době, kdy Schwarzenegger s manželkou pokračují v rozvodové bitvě. Zdá se ale, že tento hvězdný pár nepodepsal žádnou předmanželskou smlouvu, takže podle kalifornského práva by mělo dojít k dělení půl na půl všech výdělků a nemovitostí, které během pětadvacetiletého manželství nabyli. Celkem se jejich majetek podle listu Daily Mail odhaduje v přepočtu na 6,8 miliardy Kč.

"Terminátor" se snaží napravit škodu, kterou v jeho vztahu s dětmi způsobilo odhalení nemanželského syna. Nemá to lehké, jeho syn Patrick prohlásil, že si chce vzít matčino příjmení.

Dvacetiletá dcera Christina s ním zatím ještě mluví a jeho nejstarší dcera Katherine mu zřejmě také odpustila.

Mildred Baena a nemanželský syn Arnolda Schwarzeneggera Joseph

Schwarzenegger se snaží urovnat i vztah s bývalou hospodyní Mildred Baenovou a jejich společným třináctiletým synem Josephem. Prý je pozval na návštěvu do svého sídla v Brentwoodu a chce svého potomka lépe poznat.

Jak přátelé Arnolda a Marie říkají, i když by to podle soudních dokumentů mohlo vypadat, že se chystá velká bitva, ve skutečnosti je prý jejich rozchod tak přátelský, jak to jen jde.

Svědčí o tom jak návrh na společné poručnictví dětí, tak i to, že se minulý týden společně objevili na oslavě narozenin jednoho z jejich přátel.