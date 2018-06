Schwarzenegger hledá v Tyrolsku dům

Schwarzenegger, jenž se proslavil zejména v roli kyborga - zabijáka v původně nízkorozpočtovém filmu Terminator, který ale nakonec vydělal milióny, má pouze jeden požadavek: musí to být dům, který je sice velký, ale jako velký zvenčí nevypadá. A tak místní obchodníci s realitami hledají, co jim síly stačí, aby právě oni pomohli návratu "Arnieho" do Rakouska.

Hvězda, která pochází ze Štýrského Hradce, se už několikrát v okolí Kitzbühelu objevila. Schwarzenegger miluje totiž golf a přišel si jej zahrát na místní hřiště, které označil za nejkrásněji položené na světě.

Dům, který by mohl čtyřiapadesátiletému Schwarzeneggerovi vyhovovat, ale není levnou záležitostí. Jeho cena se může pohybovat od 1,5 miliónu do čtyř miliónů eur.