Schwarzenegger bude opět ukazovat svaly

"Rozhodně vždy zůstanu u akčních filmů. Vím, že komedie diváky pobaví často mnohem více, a navíc se u nich můžete na rozdíl od rvaček odreagovat a odpočinout, nicméně bych v nich nechtěl hrát ani za nic. Nevím, jestli bych se do nějaké takové role vůbec uměl vžít. Myslím si, že raději přestanu úplně hrát, než se ukazát v komedii," tvrdil na počátku své kariéry Schwarzenegger.

Arnie se ovšem prohřešill proti svému slovu v minulosti již několikrát. Zmínit stačí například komedie Policajt ve školce, Junior nebo propůjčení hlasu v poloanimovaném snímku Dr. Dolittle 2, na němž právě nyní dokončuje svou práci.

O tom, co hollywoodskou hvězdu k porušení slova vedlo, se dá jen spekulovat. Rozhodně je ale jednou z příčin finanční stránka věci, protože spravovat rozlehlý ranč společně s několika sídly po celém světě určitě nestojí málo.

Režisér pro nový Arnieho film The Ump není sice doposud známý, přesto produkce považuje za reálné datum začátku natáčení listopad tohoto roku. "Komedie The Ump bude stržkou všemožných gagů. Schwarzenegger v ní bude hrát hlavní postavu zabijáka, který se po dvou vraždách spáchaných na trojici přátel vydává do města hledat třetí oběť. Cestu mu ale poněkud zkomplikuje život. Takže se pozná, kdo nakonec bude obětí a kdo vrahem. Pokud se vražda vůbec stane," řekl k filmu jeho hlavní producent.