Schwarzenegger a další celebrity oslavují smrt bin Ládina, děkují vojákům

"Jsem pyšný na naše muže a ženy v uniformě. Kdekoli jste, vyhraďte si minutu k vyjádření díků vám, statečným hrdinům, kteří slouží naší zemi," napsal Schwarzenegger.

Krátká a emotivní prohlášení vydala podle webu sheknows.com na Twitteru řada celebrit. "Právě jsem přistála. Sleduji CNN, jaký to historický moment v boji proti nenávisti," uvedla výstřední zpěvačka Lady Gaga.

"Konečně...USA USA USA!!" napsal slavný americký cyklista Lance Armstrong, sedminásobný vítěz prestižní cyklistické Tour de France.

Lady Gaga Lance Armstrong

"Bin Ládin je mrtev. Skvělé... jaký to moment pro Obamu. Velkolepý projev prezidenta," uvedl Piers Morgan, který letos v lednu po čtvrtstoletí nahradil se svým pořadem na americké zpravodajské televizní stanici CNN show Larryho Kinga.

Držitelka televizního ocenění Emmy herečka Christina Applegate, která se proslavila především díky roli natvrdlé blondýnky Kelly ze sitcomu Ženatý se závazky, uvedla, že se jí při zprávě o bin Ládinově smrti rozbušilo srdce. "Teror, který nám způsobil, byl mimořádný," dodala.

Americké komando zabilo bin Ládina Vůdce teroristické sítě al-Káida zemřel v neděli při přestřelce

Obdiv vyjádřila i americká herečka Jessica Alba nebo bývalá členka skupiny Spice Girls Mel B.

Katy Perry má pochybnosti

Katy Perry

Nejednoznačně se vyjádřila americká zpěvačka Katy Perry. "Nikomu nepřipadá divné, že to přišlo právě na Prvního máje. Ulevilo se mi, ale pořád mám pocit nejistoty. Věřím ve spravedlnost, ale nemyslíte, že oko za oko povede k tomu, že bude celý svět slepý? Ale obecně (a pak se zase vrátím do pozice popové hvězdy bez názoru) je to skvělý den pro Ameriku a jsem hrdá, že jsem Američanka," napsala zpěvačka.

Zpěvačka Lily Allen považuje za důležitější své narozeniny. "Vím, že Usáma bin Ládin je mrtvý, ale velmi bych ocenila, kdybychom se mohli všichni na chvíli zastavit a zamyslet se nad opravdovou novinkou dnešního dne. Jsou to mé narozeniny. Je mi 26 let," napsala.