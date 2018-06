Schwarzenberg: Během kampaně žiju jako mnich. Sex mi chybí každý den

"Během volební kampaně na to není čas, žiju jako mnich. Sex mi chybí každý den," prozradil Schwarzenberg v Pressklubu na Frekvenci 1.

Poslední týden před volbami začínají podle Schwarzenbergra pracovat "kanální brigády", které na kandidáty vytahují hanlivé články a nejrůznější útoky. Knížeti to ale nepřijde nijak zvláštní. Děje se to prý při všech volbách a v každé zemi.

Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg se setkali v druhé televizní debatě.

Protikandidát Miloš Zeman je podle Schwarzenberga starý borec v politice, výborný řečník a oceňuje na něm i to, kolik množství alkoholu snese.

"Já taky chlastám. Všechno. V hospodě nejradši pivo," prozradil Karel Schwarzenberg, kterému prý alkohol žádné problémy s artikulací nedělá.

Schwarzenberg bývá často spojován se svým stranickým kolegou a ministrem financí Miroslavem Kalouskem.

Zákulisní chapadla Kalouska by prý skrze Schwarzenberga mohla proniknout až na Pražský hrad. Podle knížete ale nejsou žádní velcí kamarádi.

"On se stará o finanční, hospodářské otázky, já o zahraniční politiku. My si sebe navzájem vážíme. Je to kolega, se kterým si politicky velmi dobře rozumím a velmi dobře spolupracujeme. Dodnes si vykáme. Není ale první, který mě napadne, že bych mu v neděli večer zavolal, že jdeme na pivo," dodal ministr zahraničí.