Schuster si užívá dovolené v Chorvatsku

Zdůraznil ale, že s prezidentem je dost mužů na to, aby se mu nic nestalo. Navzdory dřívějším zdravotním potížím Schustera nedoprovází lékař. S prezidentem však vyrazila na dovolenou dcera, která je lékařka.

Mluvčí nevyloučil, že Schuster se na pobřeží Jaderského moře neformálně setká s některým balkánským politikem. "Hlavním cílem cesty je ale odpočinek, také proto volil tak komorní způsob dovolené," podotkl.

Fülle si nemyslí, že v porovnání s loňskou výpravou do Brazílie, kdy Schustera postihly žaludeční potíže a podle

vlastních slov se dostal také do zajetí Indiánů, je letošní dovolená málo exotická. "Pro mnohé Slováky je exotické i Chorvatsko," podotkl s tím, že tentokrát to bude "normální klidná dovolená".

Celkově by měl Schuster strávit na dovolené měsíc. Po návratu z Chorvatska chce ještě dva týdny odpočívat ve svých oblíbených Košicích.