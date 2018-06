Schumacher může přijít o řidičák

Vše se přihodilo na silnici Lofererstrasse mezi obcemi Erpfendort a St. Johann. V místě, kde byla předepsaná osmdesátikilometrová rychlost, naměřili policisté Shumacherovi 130 km/hod. Nemohl se ani prokázat řidičským průkazem, který si zapomněl doma v Salzburgu, protože spěchal na party BMW Formule 1 v Kitzbuhelu.



Když řekl své jméno, policisté byli překvapeni, ale hvězdě F1 to nepomohlo. Ralf Schumacher sice mohl doložit svoji totožnost formulářem pojištění motorového vozidla, nicméně se bude muset dostavit s řidičským průkazem na místní úřad, kde s ním bude zahájeno řízení.



"Řečeno obecně. Každý, kdo překročí povolenou rychlost o více než padesát kilmetrů za hodinu, může přijít o řidičský průkaz a může mu být udělena vysoká pokuta," kontatoval šéf místní policie Erich Schneguberger.



Je to už potřetí, co musí Schumacher podávat vysvětlení na úřadě kvůli dopravním přestupkům. Mluvčí policejní stanice v Erpfendortu míní, že s "papíry" pilota F1 to může dopadnou tak i tak. To, jestli mu je odeberou nebo ponechají, závisí zcela na rozhodnutí úřadu.