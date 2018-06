Schovávaná s rakovinou

Po první ze šesti chemoterapií se přítelkyně vydala z nemocnice rovnou na procházku, tak dobře jí bylo. Po druhé zamířila radši domů. Po svých, zato už v paruce. Bolesti ji přiměly dát si párkrát kapesník mezi zuby řvát nahlas jí připadalo příliš teatrální. Když měla za sebou třetí kúru, žaludek metal veletoče... Pouze v mezičasech, kdy se jí ulevilo, se snažila dělat to, co dřív: vařit, jít do kina... Z rukou měla ale hůlky a obličej jako by jí spadl o dvě patra níž. Myslíte, že kdyby bylo jejímu synovi šest nebo deset, a ne pětadvacet, mohl by si toho všeho u maminky nevšimnout? Že nemohl? Pak se nabízí další otázka: Pokud byste rakovinou onemocněli vy, řekli byste svým nedospělým dětem něco víc než jen věty typu »to nic, to přejde« nebo »neboj, mamince zas bude dobře«? Jestliže ano, stali byste se onou výjimkou potvrzující pravidlo, které v případě rakoviny zní: utajit. Za tuto nemoc se totiž dodnes stydíme, jako by byla nakažlivá, a zároveň z ní máme hrozný strach. A znervózňovat ještě děti... navíc by tomu přece stejně nemohly rozumět. Podceňujeme je, ač jsou tou osou, kolem níž se s láskou a pýchou otáčíme. Oněch pár frází, byť dobře myšlených, nemůže být totiž pro žádné dítě uspokojivým vysvětlením maminčina viditelného trápení a otcovy nervozity (či naopak) a nezřídka i zvláštního tónu, s jakým s ním teď mluví babičky či sousedé. I malé dítě cítí, že se kolem něj něco děje, a když mu nikdo srozumitelně nevysvětlí důvod, může dojít k paradoxnímu přesvědčení, že asi za všechno může. Pocitu viny a trýznivé nejistoty lze přitom lehce předejít: stačí vytočit číslo kterékoli Linky bezpečí či zajít si pro radu k dětskému psychologovi - ten by měl vědět, jaké informace o nemoci a v jaké formě jsou pro dítě určitého věku nejstravitelnější. Uleví se tím ovšem i dospělým, kteří se dosud křečovitě snažili předstírat, že se vlastně vůbec nic neděje. Mimochodem, když se lékaři z londýnské Royal Free and University College Medical School zajímali o to, co svému dítěti sdělilo 32 žen postižených rakovinou prsu, zjistili, že naprostá většina z nich nic. Své mlčení či vzácnou otevřenost však zdůvodnily shodně: »Ono se to stejně jednou dozví.«