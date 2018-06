Schovává se Filip před pornomafií?

O Filipovi neví ani Rostislav Janků, manažer agentury Jaro management a jeho kamarád, který se s ním v neděli před domem přivítal. Filip pro něj pracuje půl roku jako model.

"Objali jsme se, řekl jsem mu, že ho nedáme a pak jsem mu zdálky naznačil, že si zavoláme. Už se ale neozval," uvedl pro iDNES Janků.

Spekulace o tom, že ho někdo z pornoscény vydírá, Janků nevyloučil, i když tvrdí, že už rok nic takového Filip netočil. "Šel do soutěže jen proto, aby měl peníze a mohl skončit jednu etapu svého života. Řekl o své porno zkušenosti rodičům i přátelům," dodal s tím, že má o Filipa obavy.

Zdá se, že když Trojovský viděl jak jednoznačně skončilo hlasování, napadlo ho, že něco není v pořádku a raději se někde schoval a vyčkává. Padla i možnost, že se chystá do Austrálie. Filip je nejúspěšnější český gay pornoherec," tvrdí Janků. Je pravda, že všechny kazety s ním jsou rozprodané a půjčené. Kšefty s ním jsou zaručené a při odchodu z domu mu to moderátorka Lejla Abbasová nezapomněla připomenout.

Jenže Trojovský už porno dělat nechce. Letos se stal bakalářem na Masarykově univerzitě v Brně. Možná by sport rád studoval dál. Chce se věnovat kick boxu. Porno je černá skvrna v jeho minulosti, kapitola, kterou by rád uzavřel a proslavil se jinak.

Nova mezitím prošetřuje vážné podezření na podvod při hlasování a mluví se o tom, že nějaká agentura měla eminentní zájem na jeho vyřazení. -více zde

O Filipovi nic neví ani jeho matka Jana Švehláková. „Doma není. Nevolal mi a já mu taky nezkoušela volat. Nerozumím tomu, proč vypadl takhle brzo. Nemyslím si, že by ho lidi za to, co dělal, až tak odsuzovali. Nevím, co se děje. Strach určitě mám,“ svěřuje se.

Filipův kamarád Martin Půček si je téměř jistý, že by se mu hned ozval, kdyby mohl. Naposledy ho viděl v neděli v televizi. Hned jak se dozvěděl, že vypadl, vyrazil s přáteli do Prahy. „Nepustili mě k němu. Nechal jsem na sebe aspoň číslo u produkce,“ říká Půček. S Filipem studuje čtvrtý rok v Brně.

„Je to normální kluk. Rád se bavil o filmech, poslouchal hudbu, měl rád technoparty a diskotéky. Nesvěřoval se mi s tím, co dělal předtím, a já se ani moc neptal. Nezajímalo mě, kde bere peníze. Ostatně si ani nějak nevyskakoval – má obyčejné auto, bydlí v jedna plus jedna. Netuším, kdo má prsty v jeho vyřazení. Zdá se mi ale divné, že by měl osmdesát procent hlasů,“ říká.

U mě nebyl, tvrdí právník

Další Filipův kamarád Tomáš Grunt se o Filipově vyřazení z reality show dozvěděl v Chorvatsku, kde je právě na dovolené. „Filip tam byl jediný normální člověk, bavil lidi úplně nejlíp,“ míní. Ani on nemluvil s Filipem o jeho minulosti pornoherce. „Nechtěl o tom mluvit, není to nic k chlubení. Už má jinou práci, dělá modela, točí reklamy. Tohle byla chvilková záležitost, která mu pomohla do startu do života. Podle mne je teď svým způsobem naštvaný, proto utekl. Psal jsem mu, ať se ozve. Zatím nic.“

Podle náhodných svědků měl být Filip včera ráno viděn v brněnské Lipové ulici. Bydlí tady právník Roman Schneider, shodou okolností životní druh Leny, jedné z obyvatelek domu Velkého bratra. Mířil Filip k němu? „To je nesmysl, u mě nebyl,“ tvrdí Schneider. „Filipa neznám, nikdy předtím jsem ho neviděl. Nova mě jen zvala do nočního vysílání, chtěla, abych tam dal radu k jeho případům. Řekl jsem, že až bude venku, můžu mu ji kdykoli poskytnout,“ vysvětluje si spojení se svou osobou brněnský právník.

Filip byl statečný

Třiadvacetiletý mistr Evropy v kick boxu nesl své vyloučení ze hry hrdinně, ale z jeho reakcí šlo vyčíst, že je zklamaný a ukřivděný. "Osmdesát procent je strašně moc. V tom je něco jiného. Rád bych vám to vysvětlil, ale to bohužel nemůžu," nechal se slyšet Filip. - více zde

"Z domu odjel rovnou na hotel. Pak už víme jen to, že ho tam nějaký člověk vyzvedl dvě hodiny poté. Nebere telefony, nikdo neví kam zmizel," přiznal iDNES Kotalík a dodal, že Filip svým "zmizením" porušil smlouvu.

"Myslím, že nechce být dál veřejnosti na očích, protože ví, že mu to už nic nepřinese," uvedl pro iDNES psychiatr Robert Kučera, který soutěžící do reality show vybíral.

"Filip je student, vysokoškolák, špičkový sportovec a ve své minulosti má drobnou černou kaňku. A protože bulvár má tendenci zveličovat a přeceňovat špatné, ví, že by teď nikoho nezajímalo, zda dál chce studovat a na jaké se chystá závody. Naopak by každého zajímala hlavně jen jeho pornografická minulost. A o to nestojí," vysvětlil psychiatr, který je přesto překvapen, že rebel vypadl.

"Předpokládám, že zřejmě rozhodlo spektrum lidí, kteří jsou ochotni poslat esemesku. Například já měl Filipa rád a nečekal jsem, že takhle skončí, ale mezi hlasující, nepatřím," řekl Kučera.

V domě Velkého Bratra Filip strávil třináct dní a záhy si získal image ironického a vtipného rebela. Nerad a neochotně plnil úkoly, překračoval pravidla hry (za to ho Big Brother minulou neděli nominoval na vyřazení), zato si získal sympatie většiny spolubydlících. Když odcházel plakala nejen Lena, ale také Sylva, jak opaření zůstali v domě i všichni ostatní.

Filip měl přijít v úterý v 11 hodin na on-line rozhovor do iDNES. "Ztratil se nám, a tak teď nemůžeme nic slibovat," uvedl mluvčí Kotalík.