Schneiderová se těší na stáří: Doufám, že přinese klid, říká

„Vůbec to nemám tak, že bych si říkala, co bude a co bych chtěla stihnout. Ale do padesátky bych chtěla najít klid, být v klidu, abych si život užívala za sebe a za to, co je pro mě podstatné,“ míní Jitka Schneiderová, která ani náznakem nemá potřebu být puberťačkou.



„Stárnutí je podle mě krásná věc, člověk ze sebe odhodí spoustu věcí, pro mě osobně je to jenom příjemnější a příjemnější, nechtěla bych, aby mi bylo dvacet.“

Herečka jedním dechem dodává, že nejlepším učitelem je právě sám život, byť sama netuší, jestli se ve dvaačtyřiceti probojovala k tvrdé dospělosti.



„Vůbec netuším, jestli přesně vím, co je dospělost. Snažím se. Myslím, že hodně věcí změní dítě, potom prostředí, ve kterém se pohybujete, kruh přátel a partner. A to všechno je balík, který nás nějak formuje. Být věčně mladý je podle mě kravina,“ dodala.

Schneiderová je ve Varech na roztrhání nejen kvůli pracovním povinnostem, ale i kvůli doprovodným akcím. Nejvíc se zapotila na rotopedech před hotelem Thermal, které herci a herečky osedlali na dobrou věc.