Schifferová: Fotbalové mistrovství mi ničí manželství

Německá supermodelka je milovnicí fotbalu a nechyběla na zahajovacím ceremoniálu v Mnichově.

„Po zahájení mistrovství jsem se oblékla do německého fotbalové trička a sledovala jsem zápas společně s bratry, sestrou a přáteli. Všichni jsme měli fotbalové oblečení a zpívali jsme fotbalové písně. A tak to bude až do začátku července, do konce mistrovství,“ řekla modelka v rozhovoru pro časopis Gala.

Jenže v její adoptivní domovině Londýně může její entuziasmus způsobit docela problémy. Její manžel totiž podporuje Anglii. „V případě střetu Německa s Anglií bychom s Matthewem seděli každý na druhé straně gauče a nemrkli bychom na sebe jediným pohledem. Snad si ale spolu nezahrají, abychom doma neztratili mírovou náladu,“ prozradila s úsměvem Claudia.