Schifferová dostala darem vlastní kompromitující fotky

"Bylo pro nás hrozné, když jsme zjistili, jaké fotky mohly oběhnout celý svět. Odteď už asi budu mít strach vyjít k bazénu i v plavkách, natož nahý. Asi bych měl doproducentováno, protože by mě zcela určitě opustili klienti," sdělil Vaughn.



Štěstí v neštěstí přišlo, když skupinka fotografů nabídla snímky právě španělské verzi časopisu Hello!. Vydavatel magazínu Eduardo Sanchez Juncio, který je shodou náhod modelčiným obdivovatelem a přítelem, neváhal a sérii odkoupil za 130 000 dolarů. Ovšem nikoliv pro publikování, ale pro vlastní potřebu.



Daroval ji pak Claudii s příslibem, že nikdy nebudou otištěny. "Je to jednoduché. Prostě musíte mít přátele na těch pravých místech a nemůže se vám nic stát," dodala Schifferová.



Nafotit slavný pár v kompromitující situaci se podařilo skupince francouzských paparazziů, kteří na svůj úlovek čekali několik měsíců. "Teď již o všem můžeme pouze mluvit.



Negativy od nás koupil španělský magazín Hola! a jak jsme se dozvěděli, naši práci zřejmě nikdy čtenářovo oko nezhlédne. Je to docela škoda, protože jsme na tu pravou chvíli čekali u jejich vily přes tři měsíce. No, ale dostali jsme zaplaceno, tak nás to zase tolik netíží," řekl jeden z fotografů, kteří sérii snímků pořídili.



Německá topmedelka Claudia Schifferová na 57. MFF v Benátkách. Supermodelka Claudia Schifferová Claudia Schifferová patří k nejbotším topmodelkám světa. Její majetek se odhaduje na 120 milionů marek. Několik let předváděla Claudia Schifferová na přehlídkových molech modely nejvýznamnějších značek. Teď se na přehlídkách objevuje jenom tehdy, když chce. Vztah s mágem Davidem Copperfieldem začal možná jako obchod. Skončil po šesti letech, kdy se prý rozešli jako přátelé.