Schifferová dala Tarantinovi košem

Čtyřiatřicetiletá světlovláska vysvětlila, že nehodlá dopustit, aby zasela do svého manželství svár.

Jejím chotěm totiž není nikdo jiný než britský režisér Matthew Vaughn.

"Quentin mě oslovil s nabídkou spolupráce, ale řekla jsem ne. Bylo by to vůči Matthewovi neloajální, moc by se ho to dotklo," řekla podle internetového

serveru Wenn.com Schifferová.

O návratu na přehlídková mola prý matka dvou dětí zatím neuvažuje, rodina je pro ni na prvním místě.

Společně žijí v Londýně, ale podle informací bulvárních médií si nedávno za 3,3 milionu eur (přibližně 100 milionů korun) pořídili dům v Las Vegas.