Schifferová: Chci další dítě!

První narozeniny oslaví syn Claudie Schifferové Casper Matthew 30. ledna příštího roku a maminka už pomýšlí na to, jak by mu pořídila sourozence. "Chci otěhotnět co nejdřív, protože toužím po skutečně velké rodině,“ svěřila se listu Welt am Sonntag třiatřicetiletá topmodelka.