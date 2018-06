Známe tajný scénář Grandfinále Hlasu ČeskoSlovenska, vystoupí i Kabát

Během velkého finálového večera si zpěváci zazpívají svůj nový song, nejlepší píseň, kterou předvedli v soutěži, ale čeká je i duet s koučem a s jedním z vypadlých finalistů.

Markéta Poulíčková

Zpěvačka začne show společným songem s koučem Pepou Vojtkem. Zazpívají píseň Jedeme dál od Petry Janů a Petra Jandy.

Markéta Poulíčková a Pepa Vojtek

Jako nejlepší číslo v celé soutěži si Markéta zvolila píseň Left Outside Alone od zpěvačky Anastacie.

Těsně před vyřazováním si blondýnka ještě zazpívá s kamarádkou Barborou Švidraňovou, která zůstala před branami Grandfinále. Svěřenkyně Pepy Vojtka si střihnou Wannabe od Spice Girls.

"Mně o ty peníze až tak nejde. Jde spíš o ten pocit, že jsem ve finále a užívám si to. Na vítězství nepomýšlím," řekla pro iDNES.cz Markéta Poulíčková (více zde).



Ivanna Bagová

Rodačka z Ukrajiny a favoritka Michala Davida si společně s koučem zazpívá píseň Tajemství.

Ivanna Bagová a Michal David

Jejím nejlepším songem byl I Will Always Love You od Whitney Houston, který zazpívala v druhém finále. Po vystoupení sklidila standing ovation, a píseň tak opět zazní v neděli večer.

S vypadlým Davidem Weingärtnerem si pak ještě zazpívá duet When You’re Gone od Briana Adamse a Mel C.

"První, co bych udělala, pokud bych opravdu vyhrála, by byla koupě dovolené pro moji maminku, která na žádné dovolené nikdy nebyla. Když to vyjde, ráda se jí takhle odvděčím," řekla Ivanna Bagová (videorozhovor se zpěvačkou najdete zde).

Anna Veselovská

Svěřenkyně Rytmuse si se svým koučem zazpívá duet Príbeh, který rapper původně nazpíval s moderátorkou soutěže Tinou.

Anna Veselovská a Rytmus

Šestnáctiletá zpěvačka pak předvede píseň, která zazněla v prvním finále, Jar Of Hearts od Christiny Perri.

Pro duet s vypadlým finalistou si ale nevybrala nikoho se svého týmu, ale Brunna Oravce, který byl svěřencem Michala Davida. Společně zazpívají Don’t Go Breaking My Heart od Eltona Johna a Kiki Dee.

"Já jsem nepřišla vyhrát, ale předat lidem nějaký zážitek. Nepřemýšlím ani o vítězství. A co bych udělala s penězi, netuším. Možná bych zainvestovala do vzdělání," řekla Anna Veselovská (více čtěte zde).



Miloš Novotný

Jediný kluk v soutěži Miloš Novotný a jeho koučka Dara Rolins předvedou píseň Higher Ground od Stevieho Wondra.

Miloš Novotný a Dara Rolins

Ještě předtím ale zpěvák zazpívá nejlepší píseň, kterou v soutěži dal, Numb od kapely Linkin Park.

Pro duet s vypadlým finalistou si vybral skladbu Wouldn’t Change a Thing, kterou v originálu zpívají Demi Lovato a Joe Jonas. Jeho partnerkou bude Dominika Šuľáková.

"Kdyby se poštěstilo, tak bych asi všechny ty peníze dal na účet a potom bych je využil na zařízení bytu nebo baráku," prozradil Miloš Novotný, co by udělal s případnou výhrou (rozhovor se zpěvákem najdete zde).



Host večera a singly finalistů Hlasu Speciálním číslem bude vystoupení kapely jednoho z koučů Pepy Vojtka, který se skupinou Kabát zazpívá Banditi di Praga. Pepa Vojtek Soutěžící zazpívají také své nové písně, podle toho, jak budou soutěž opouštět. Nejdřív vypadnou dva zpěváci a další dva se utkají o titul v rozstřelu, právě s novými songy. Markéta Poulíčková - Jen jednou

Ivanna Bagová - Pár minút

Anna Veselovská - Na ceste

Miloš Novotný - Zachraň, co se dá Vítěz Hlasu ČeskoSlovenska kromě smlouvy s vydavatelstvím Universal na nahrání alba získá také odměnu 100 tisíc eur.

