Scarlett Johanssonová září, zasnoubila se s francouzským přítelem

"Jsou zasnoubení a jsou velmi šťastní," cituje známou páru magazín People.

Johanssonová přijala nabídku na sňatek před měsícem. Dauriac pro svou vyvolenou zvolil poněkud netradiční prsten ve stylu art deco.

Mluvčí herečky zasnoubení zatím nepotvrdil. Média však spekulují, že herečka svůj zásnubní prsten měla na filmovém festivalu v Benátkách, kam přijela i s Dauriakem. Většinu času pózovala fotografům s rukama za zády.

Herečka ještě před několika měsíci prohlašovala, že o další svatbě neuvažuje. "Vdala jsem se, když jsem byl mladá, a bylo to neskutečně romantické a moc se mi manželství líbilo. Ale teď je to jiné. Pro mě být ve funkčním vztahu neznamená, že musí být člověk vdaný či ženatý. Nikdy nepřemýšlím o manželství. Je to divné? Přemýšlím o tom vlastně jen tehdy, když se mě na to někdo zeptá," řekla herečka loni magazínu Elle.

Pro Johanssonovou to bude druhá svatba. První manželství s hercem Ryanem Reynoldsem skončilo po dvou letech před Vánocemi 2010. Její exmanžel se loni podruhé oženil, vzal si kolegyni Blake Lively (více zde).