Scarlett Johanssonová se po rozchodu s manželem učí, jak být sama

Poprvé se problémy ve vztahu objevily hned po narození dcery. Scarlett chtěla víc času trávit v New Yorku, kde má rodinu. Romain ale chtěl jezdit do Francie, kde má rodinu on.

„Věděla jsem, že to v budoucnu bude velký problém. Protože až dcera začne chodit do školy, usadíme se kvůli ní na jednom místě,“ sdělila herečka, která se příliš o svém soukromí nebaví, ale po rozchodu s manželem měla pocit, že by měla vše uvést na pravou míru a vysvětlit, jak se teď vlastně cítí.

„Soukromí je pro mě velmi podstatné. Střežím si ho. Neříkám toho mnoho, protože se většina věcí pak stokrát překroutí a vyzní jinak. Mám ráda svůj svět, svůj život. Žiju v New Yorku a jsem přesně taková ta krysa, která si pobyt tady neskutečně užívá. Narodila jsem se tady a vyrostla tu,“ uvedla.



Scarlett přiznává, že když byla těhotná, neuměla si představit, jak náročné bude starat se o dceru a zároveň pracovat.

„Pracuji opravdu hodně. A často odjedu na několik měsíců třeba na druhý konec planety a tam natáčím,“ popsala v rozhovoru pro Daily Mail.

A protože jí starost o dceru a práce zabírá hodně času, nedovede si teď ani představit, že by měla hledat nového muže a chodit s ním na rande.

„Uvědomila jsem si, že jsem už strašně dlouhou dobu nebyla sama. Vždycky jsem byla v nějakém vztahu. Teď se opravdu musí objevit ta pověstná jiskra, abych v budoucnu začala s někým žít,“ pokračovala herečka, která má za sebou již dvě neúspěšná manželství. Poprvé byla provdaná za herce Ryana Reynoldse, který teď žije s Blake Lively a má s ní dvě dcery.

„Já se zrovna teď učím, jak být sama. Je to velká výzva. To samozřejmě neznamená, že se občas necítím zle a netoužím po lásce. Ale cítím, že teď potřebuji být sama,“ doplnila s tím, že v minulosti si hledala muže jen proto, aby se právě osaměle necítila a pak to dopadlo špatně. Ráda by konečně poznala muže, se kterým by vydržela až do konce života. „V mém postavení to ale není jednoduché,“ dodala.



Kyborg a agent v jednom těle. Scarlett Johanson ve filmu Ghost in the Shell: