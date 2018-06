Scarlett Johanssonová: Být zasnoubená je vzrušující

"Být zasnoubená je vzrušující období. Nikdy jsem nebyla moc tradicionalistická dívka, ale o tomhle období si opravdu myslím, že je hezké. Je v tom něco starobylého a nostalgického," svěřila devětadvacetiletá jednou rozvedená hollywoodská hvězda v rozhovoru pro magazín People.

"Jsem velmi šťastná. Je to někdo, na koho se můžu vždy spolehnout, je to můj kámoš," říká o jednatřicetiletém snoubenci.

Loni Scarlett v rozhovoru pro magazín Elle o manželství hovořila vyhýbavě. "Vdala jsem se, když jsem byl mladá, a bylo to neskutečně romantické a moc se mi manželství líbilo. Ale teď je to jiné. Pro mě být ve funkčním vztahu neznamená, že musí být člověk vdaný či ženatý. Nikdy nepřemýšlím o manželství. Je to divné? Přemýšlím o tom vlastně jen tehdy, když se mě na to někdo zeptá," řekla Johanssonová.

Se svatbou také nijak nepospíchá. Termín zatím neprozradila. S Dauriakem se zasnoubila loni v srpnu po devítiměsíčním vztahu.

Scarlett Johanssonová a její zásnubní prsten

O zásnubách nejdřív nemluvila, s prstýnkem se ale ukázala na filmovém festivalu v Benátkách. Většinu času ovšem pózovala pro jistotu s rukama za zády.

Devětadvacetiletá Scarlett Johanssonová byla v letech 2008 až 2011 vdaná za kolegu Ryana Reynoldse, ten je dnes ženatý s kolegyní Blake Lively.