Johanssonová o vztazích: Nikdy nebudu tolerovat žárlivost

"Nevadí mi občasná kontrola, ale když někdo pasivně-agresivně žárlí, je to opravdu nehezké, protože to ukazuje na jakýsi druh nejistoty. Kontrolování je hrozné. To se nelíbí nikomu," řekla Johanssonová pro magazín Marie Claire.

Herečka už několik měsíců chodí s francouzským manažerem kreativní agentury Romainem Dauriakem, s nímž se dala dohromady loni v listopadu.

Přestože se s hercem Ryanem Reynoldsem rozešla před třemi lety a pár se v roce 2011 rozvedl, nad bývalým vztahem občas přemýšlí.

"No, není to tak dávno. Ale myslím, že jsem měla dost času na to, abych to zpracovala a mohla jít dál," řekla herečka ohledně rozvodu s manželem, který se loni opět oženil a vzal si kolegyni Blake Lively.

Herečka dodala, že čím je starší, tím lépe sama sebe poznává, a to jí pomáhá ve vztazích.

"Vdala jsem se, když jsem byl mladá, a bylo to neskutečně romantické a moc se mi manželství líbilo. Ale teď je to jiné. Pro mě být ve funkčním vztahu neznamená, že musí být člověk vdaný či ženatý. Nikdy nepřemýšlím o manželství. Je to divné? Přemýšlím o tom vlastně jen tehdy, když se mě na to někdo zeptá," řekla herečka loni magazínu Elle o případné další svatbě.