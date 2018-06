Scarlett Johanssonová: Mateřství je kouzelné a vyčerpávající

„Je to úžasné. Je to velmi, velmi kouzelné - a vyčerpávající. Láska je prostě neuvěřitelná. Je to velmi ohromující,“ řekla Scarlett Johanssonová v pořadu Barbary Waltersové.

Herečce nedělají problém ani pro někoho možná nepříjemné věci jako výměna plen, nebo noční krmení. „Dělám to všechno. Starám se o ni a líbí se mi to. Kojení není jen o poutu s dítětem. Je to nejlepší způsob, jak se dostat zpátky do formy,“ dodala blondýnka.

Johanssonová porodila své první dítě letos v září. Otcem je bývalý francouzský novinář Romain Dauriac, kterého si tajně vzala necelý měsíc po porodu (více zde). Herečka nepatří mezi známé matky, které se hned chlubí snímky miminka. Naopak s manželem prý touží po soukromí a připojují se k úsilí celebrit nevystavovat děti slavných očím veřejnosti.

Johanssonová byla předtím tři roky vdaná za kanadského herce Ryana Reynoldse. Rozvedli se v roce 2011 a Reynolds si o rok později vzal za ženu kolegyni Blake Lively. Také oni se brzy stanou rodiči.