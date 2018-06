Dcera vypadala jinak, než jsem si představovala, přiznala Johanssonová

„Když se narodila, byla jsem překvapená. Vytvořila jsem si v mysli velmi jasnou představu, jak bude moje dítě vypadat, a samozřejmě bylo úplně jiné. Perfektní, ale ne podle mých představ. Teď si ji samozřejmě nedovedu představit jinak,“ přiznala Johanssonová pro magazín W.

Herečka po porodu už zhubla všechna kila navíc i díky kojení. „Je to nejlepší způsob, jak se dostat zpátky do formy. Dělám všechno. Starám se o ni a líbí se mi to,“ prohlásila.

V prosinci přiznala, že mateřství je krásné, ale trochu vysilující. „Je to úžasné. Je to velmi, velmi kouzelné - a vyčerpávající. Láska je prostě neuvěřitelná. Je to velmi ohromující,“ řekla Scarlett Johanssonová.

Johanssonová porodila své první dítě loni v září. Otcem je bývalý francouzský novinář Romain Dauriac, kterého si vzala necelý měsíc po porodu.