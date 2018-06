Scarlett Johanssonová je už podruhé nejvíce sexy ženou světa

Johanssonová pro listopadové vydání magazínu Esquire prozradila, že ve svém věku už musí tvrdě dřít, aby se v Hollywoodu udržela.

"Už brzy vám začnou nabízet role matek. Pak to tak nějak ustane. Pojistila jsem se proti tomu prací v divadle, produkcí a touto věcí s Esquire," řekla herečka, která se nedávno zasnoubila s francouzským přítelem.

"Nemyslela jsem si, že jsem žárlivá, dokud jsem nezačala randit se svým současným, mým jediným a výjimečným přítelem. Myslím, že jsem v minulosti možná tolik do vztahu neinvestovala. Ne kvůli tomu, že bych měla svého partnera méně ráda, ale nebyla jsem toho schopná nebo se tak nezajímala," řekla o svém vztahu s Romainem Dauriakem pro USA Today. Sama by ale chorobnou žárlivost netolerovala.

"Nevadí mi občasná kontrola, ale když někdo pasivně-agresivně žárlí, je to opravdu nehezké, protože to ukazuje na jakýsi druh nejistoty. Kontrolování je hrozné. To se nelíbí nikomu," dodala.



Scarlett Johanssonová se v roce 2010 rozvedla s Ryanem Reynoldsem. Ten se loni znova oženil a vzal si kolegyni Blake Lively.