Monogamie není přirozená, míní Scarlett Johanssonová

„Myslím, že představa manželství je velmi romantická. Je to hezká myšlenka a zažívat ji může být velmi nádherné. Nemyslím si ale, že je přirozené být monogamní. Možná mě za to budou peskovat, ale myslím, že to vyžaduje práci. Spoustu práce,“ prohlásila herečka pro magazín Playboy.

„A fakt, že mnoho lidí, skoro každý, musí na tom tak hodně pracovat, dokazuje, že to není přirozená věc. Je to něco, co velmi respektuji a čeho jsem se sama účastnila, ale myslím, že to jde opravdu proti našim přirozeným instinktům,“ míní.

Herečka se právě rozvádí s francouzským novinářem Romainem Dauriakem, s nímž má dvouletou dceru Rose. Začali spolu chodit v roce 2012 a v roce 2014 se vzali. Hollywoodská hvězda byla předtím vdaná za kolegu Ryana Reynoldse. Jejich manželství vydrželo tři roky a v roce 2011 se rozvedli.

„Být vdaná nebo ženatý je jiné než být svobodný, a pokud vám někdo řekne, že je to stejné, tak lže. Věci se změní. Mám přátele, kteří byli spolu deset let a pak se rozhodli vzít. A když jsem se jich zeptala na svatební den a na dny poté, jestli je to jiné, vždy tvrdili, že ano. Je to tak. Je to nádherná zodpovědnost, ale je to zodpovědnost,“ dodala Johanssonová.