Johanssonové se v lásce nedaří, rozpadl se jí další vztah

Vztah sedmadvacetileté Scarlett Johanssonové s osmatřicetiletým reklamním manažerem Natem Naylorem vydržel necelý rok.

"Rozešla se s ním minulý týden. Pěkně ho to naštvalo, ale viselo to ve vzduchu. Spousta lidí se diví, že spolu vydrželi tak dlouho," řekl zdroj magazínu People.

Jejich rozchod prý nebyl vůbec přátelský a přišel poté, co se Johanssonová sešla s bývalým přítelem Jaredem Letem.

Mluvčí herečky ale popřel, že by se bývalí partneři dali znovu dohromady. "Scarlett a Jared jsou přátelé, nic víc, nic míň," řekl.

S Naylorem byla Johanssonová od ledna a v dubnovém vydání časopisu Vogue chválila, jak se vyrovnal s její slávou. Dosud prý nebyl zvyklý chodit s celebritami.

Scarlett Johanssonová při londýnské premiéře filmu The Avengers Nate Naylor

"Musí to pro něj být divné. Je to bizarní. Myslím, že je to pro něj velká změna, daleko větší než pro mě, když mi bylo devatenáct. Ale bere to pozoruhodně dobře," řekla herečka.

Se svým partnerem ale po dobu vztahu nežila. "Nate u ní měl jen několik věcí, které si teď odstěhoval zpět do svého bytu. Vztah skončil," píše britský list Daily Mail.