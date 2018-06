Scarlett Johanssonová je už dva měsíce vdanou paní

Novým manželem slavné herečky je novinář, který ví, jak fungují zdroje bulvárních deníků, takže se mu podařilo svatbu dokonale utajit před světem.

Vyšla najevo až nyní, kdy se Johanssonová začala veřejně ukazovat s diamantovým prstenem. Sňatek časopisu People potvrdil úředník z Montany, kde svatba 1. října tohoto roku proběhla.

Stalo se tak necelý měsíc po narození jejich prvního dítěte, dcery Rose Dorothy.

„Scarlett a Romain se vzali během velmi intimního obřadu krátce po porodu jejich dcery. Svatba byla velkým tajemstvím, protože oba chtěli absolutní soukromí,“ píše New York Post.

Zásnuby proběhly už v září 2013. Za půl roku Johanssonová oznámila, že je těhotná.

Není zatím jasné, kde pár bude žít. Johanssonová naznačila, že by jí nevadilo ani stěhování do Francie. „Říkala jsem si, že by nebylo špatné se odstěhovat do země daleko odtud, kde se dá lyžovat,“ řekla herečka v březnu.

Scarlett Johanssonová a Romain Dauriac na udílení cen Cesar (Paříž, 28. února 2014)

„Musí existovat místo na světě, kde budu schopná zvládnout všechno - mít rodinu a stále natáčet jeden film ročně, nebo pracovat sama, vytvářet věci, dělat divadlo. Chci to mít všechno,“ řekla v rozhovoru pro časopis WSJ.



Johanssonová byla předtím provdaná za kanadského herce Ryana Reynoldse, který si v roce 2012 vzal herečku Blake Lively a brzy se také dočkají dítěte.