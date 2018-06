Scarlett Johanssonová je těhotná, dítě čeká s francouzským novinářem

Pro Johanssonovou i jejího snoubence to bude první dítě. Podle portálu TMZ je herečka v pátém měsíci a rodit by měla na začátku léta.

Johanssonová a Dauriac se zasnoubili loni v srpnu po devítiměsíčním vztahu. O zásnubách nejdřív herečka nemluvila. S prstýnkem se ale ukázala na filmovém festivalu v Benátkách. Většinu času ovšem pózovala pro jistotu s rukama za zády.

"Jsem velmi šťastná. Je to můj přítel," řekla Johanssonová magazínu People o zasnoubení s francouzským novinářem, který vede kreativní agenturu.

Se svatbou ale herečka nepospíchá. V letech 2008 až 2011 byla vdaná za kolegu Ryana Reynoldse, ten je dnes ženatý s kolegyní Blake Lively.

"Vdala jsem se, když jsem byl mladá, a bylo to neskutečně romantické a moc se mi manželství líbilo. Ale teď je to jiné. Být ve funkčním vztahu pro mě neznamená, že musí být člověk vdaný či ženatý. Nikdy nepřemýšlím o manželství. Je to divné? Přemýšlím o tom vlastně jen tehdy, když se mě na to někdo zeptá," řekla Johanssonová.