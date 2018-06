Johanssonová: Vyrůstala jsem v chudobě, rodiče měli stěží na jídlo

Scarlett na období svého dětství nevzpomíná ráda. Bylo jí líto rodičů, kteří neměli peníze. Měla pocit, že je jim se sourozenci na obtíž.

„Když jsem byla malá holka, žili jsme vlastně celou dobu jen na sociální podpoře a dostávali jsme potravinové lístky. Moji rodiče vychovávali čtyři děti v domácnosti s nízkými příjmy. Nebylo to jednoduché. Bydleli jsme na Manhattanu, kde nebylo nejlevněji. Takže toho měli dost. Moje máma se snažila maximálně nám to zpříjemnit. Ale v době, kdy jsme se narodili já a můj bratr dvojče, manželství mých rodičů dost skřípalo,“ přiznala Scarlett v rozhovoru pro Inside the Actors Studio.



Možná právě díky takovému dětství byla Scarlett tak ctižádostivá a šla si za svým snem. Když něco dělala, vždy tvrdě dřela, aby všem okolo ukázala, že o svou práci opravdu stojí.

Dělá to tak dodnes, ačkoli už dávno nemusí nikomu nic dokazovat a má dost peněz. Nemusela by prakticky vůbec hrát, ale život bez herectví už si představit nedokáže. Odpoutat se od této profese neuměla ani po porodu dcery.

„I když jsem točila film, stále jsem kojila. Nechtěla jsem se na to kvůli práci vykašlat,“ vzpomíná matka dnes už dvouleté dcery Rose, jejímž otcem je nyní už exmanžel, francouzský novinář Romain Dauriac.

Scarlett Johanssonová si zahrála i v reklamě na mobilní telefon:



