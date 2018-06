Scarlett Johanssonová: Přicházím o role, protože jsem moc sexy

Johanssonová prozradila, že se jí v minulosti už několikrát stalo, že ji režisér neobsadil pro příliš sexy vzhled. "To je vždycky nešťastné. Říkám si, proč mě v tom nevidíte? Já když bych někoho nabírala, dokážu si představit, že bych chtěla posunout jeho hranice. Je přece tak zajímavé vidět herce, jak se promění. Určitě existuje mnoho okamžiků, kdy ani já nejsem sexy," citoval sedmadvacetiletou herečku list Daily Mail.

Její vzhled je prý výsledkem zdravého životního stylu. "Myslím, že žiji poměrně zdravě. Ale nejsem nijak striktní. Ráda si vyrazím za zábavou, dám si několik skleniček vína a zůstanu dlouho vzhůru. Ale většinu času jím zdravě, cvičím a snažím se odpočívat," prozradila Johanssonová.

Scarlett Johanssonová svým rostoucím břichem vyvolala spekulace o těhotenství Scarlett Johanssonová ve filmu Avengers

Vyhýbá se živočišným tukům a jí hodně kapusty. Také chodí často běhat. Ani ona totiž nemá štíhlost zadarmo. Problémy má hlavně v oblasti břicha. Naposled když trochu přibrala, tak se v zahraničním tisku objevily spekulace o možném těhotenství. Johanssonová ale děti zatím neplánuje. "Jednou by to bylo hezké mít kolem sebe pár dětí. Ale nebude to nijak brzy," prohlásila.