Sbormistr Kulínský: Aničku a Janu mám dovolené

"Aničku a Janu mám dovolené," hlásil sbormistr a dirigent předem. "Mohu s nimi udržovat kontakt a být s nimi v jedné místnosti," vysvětlil přítomnost dívek, bývalých členek Bambini di Praga, které vyplnily zpěvem křest knihy. Narážel pochopitelně na to, že to samé neplatí pro dívky, které ho obvinily ze zneužívání.

Ve vyšetřovací vazbě si za tento čin odseděl 219 dní. Dopisy, které psal své tehdejší manželce Lindě z vazby pankrácké věznice, jsou vedle rozhovorů o medializovaném případu, o dětství, školních letech, o pubertě, prvních láskách, přátelství, o dirigování a také o Bambini di Praga hlavní součástí knihy, kterou napsal spolu s Jitkou Škápíkovou.

"V médiích toho bylo napsáno hodně, já jsem chtěl, aby si podle knihy udělal každý obrázek sám. Ukřivděný ale nejsem, tenhle pocit nepatří do mého citového rozpoložení," tvrdí Kulínský.

Ke křtu přizval kartářku

Knihu mu v pražském kině Mat pokřtily dvě sudičky - dokumentaristka Olga Sommerová a kartářka Markéta Vostrá. "Jsem ráda, že knihu vydal, musela to pro něj být psychoterapie," řekla Sommerová. "Vnímám Bohumila Kulínského jako jednu z nejčistších duší, které znám, a to je co říct," dodala Vostrá.

Bohumil Kulínský se sice Bambini di Praga již nevěnuje, pracuje jako taxíkář, ale jejich činnost sleduje. "Bambini samozřejmě fungují, pravidelně koncertují. Na Vánoce byli v Koreji a za měsíc tam jedou znovu." On sám v této době čeká na verdikt královehradeckého soudu, kde stále probíhá soudní líčení.